Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Felipe Melo için flaş hamle! EA Sports öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika spor haberi: için flaş hamle! öyle bir şey yaptı ki...

Son dakika spor haberi... 'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nun en unutulmaz anlarından biri de şüphesiz Muslera'nın kırmızı kart görmesi sonrası kaleye geçip penaltı kurtarması olmuştu... Bu hamlesi Türk futbol tarihinin unutulmazları arasında girerken oyun devi 'tan da bu olaya nazire yapan bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 19:50
Son dakika spor haberi: Felipe Melo için flaş hamle! EA Sports öyle bir şey yaptı ki...

'ın 2011 yılında İtalyan devi 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı, 2013 yılında ise 3.75 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu , Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ ile kısa sürede kulübün unutulmayan isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.

Gerek hırslı tavırları, gerekse galibiyet arzusuyla takımda oynadığı dönemde sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden olan Felipe Melo, 'in de sevdiği isimlerdendi.

Zaman zaman ilginç tavırlarıyla dikkat çeken 'Pitbull' lakaplı Felipe Melo rakip takım taraftarlarını da çıldırtmaktaki ustalığı ile ön plana çıkarken, serüveninde birçok unutulmaz anı bırakmıştı ki bunlardan biri belki de Türk futbol tarihine geçecek nitelikteydi.

2012/13 sezonunda 'in 13. haftasında ile oynanan mücadelede 1-0 skor üstünlüğünü elinde bulunduran Galatasaray'da ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken Elazığspor penaltı kazanmıştı. Muslera'nın oyundan atılmasının ardından değişiklik hakkı bulunmayan Galatasaray'da kaleye geçen Felipe Melo, Elazığsporlu 'ın vuruşunu kurtararak takımının 3 puan kazanmasında büyük pay sahibi olurken maçın da kahramanı olmayı başarmıştı.

Üzerinden yaklaşık 9 sene geçen bu karşılaşma sonrası dünyanın önde gelen dev oyun üreticisi EA Sports'tan bu olaya nazire yapan bir hamle geldi. EA Sports, futbolseverlerin sıklıkla oynadığı FIFA Ultimate Team'de Brezilyalı orta saha oyuncusuna 64 reytingli bir kaleci kartı verdi.

'un pek de sık yapmadığı bu durum, daha önce de İngiliz futbol kulübü 'un forvet oyuncusu olan için 'e karşı bir penaltı kurtarmasının ardından gerçekleşmişti.

Galatasaray taraftarının unutmadığı isimlerden olan Felipe Melo, şu sıralar kulübünde forma giyiyor.

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