Son dakika spor haberi: Felipe Melo için flaş hamle! EA Sports öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'ın 2011 yılında İtalyan devi Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı, 2013 yılında ise 3.75 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ ile kısa sürede kulübün unutulmayan isimleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.

Gerek hırslı tavırları, gerekse galibiyet arzusuyla takımda oynadığı dönemde sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden olan Felipe Melo, Fatih Terim'in de sevdiği isimlerdendi.

Zaman zaman ilginç tavırlarıyla dikkat çeken 'Pitbull' lakaplı Felipe Melo rakip takım taraftarlarını da çıldırtmaktaki ustalığı ile ön plana çıkarken, Türkiye serüveninde birçok unutulmaz anı bırakmıştı ki bunlardan biri belki de Türk futbol tarihine geçecek nitelikteydi.

2012/13 sezonunda Süper Lig'in 13. haftasında Elazığspor ile oynanan mücadelede 1-0 skor üstünlüğünü elinde bulunduran Galatasaray'da Fernando Muslera ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken Elazığspor penaltı kazanmıştı. Muslera'nın oyundan atılmasının ardından değişiklik hakkı bulunmayan Galatasaray'da kaleye geçen Felipe Melo, Elazığsporlu Göksu Türkdoğan'ın vuruşunu kurtararak takımının 3 puan kazanmasında büyük pay sahibi olurken maçın da kahramanı olmayı başarmıştı.

Üzerinden yaklaşık 9 sene geçen bu karşılaşma sonrası dünyanın önde gelen dev oyun üreticisi EA Sports'tan bu olaya nazire yapan bir hamle geldi. EA Sports, futbolseverlerin sıklıkla oynadığı FIFA Ultimate Team'de Brezilyalı orta saha oyuncusuna 64 reytingli bir kaleci kartı verdi.

EA Sports'un pek de sık yapmadığı bu durum, daha önce de İngiliz futbol kulübü MK Dons'un forvet oyuncusu olan Alex Revell için Preston North End'e karşı bir penaltı kurtarmasının ardından gerçekleşmişti.

Galatasaray taraftarının unutmadığı isimlerden olan Felipe Melo, şu sıralar Palmeiras kulübünde forma giyiyor.