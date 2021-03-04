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Bomboş kaçırdı

rakibin hatalı geri pasında araya girdi. da kaleyi boşaltmıştı. auta yolladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Bomboş kaçırdı
'ın deplasmanda 'ne kaybettiği mücadelede kritik bir gol kaçırdı. Karşılama 0-0'lık beraberlikle devam ederken sarı-lacivertil ekibin savunması hatalı geri pas yaptı. Kılınç araya girerek topu kaptı. Bu sırada ekibinin kalecisi da çıkmıştı. yerden bir vuruşla fileleri havalandırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı boş kale yerine auta yolladı. Yedek kulübe kaçan gole çok üzüldü.
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