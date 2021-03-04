Bomboş kaçırdı

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:54Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'ındeplasmanda Ankaragücü'ne kaybettiği mücadelede Emre Kılınç kritik bir gol kaçırdı. Karşılama 0-0'lık beraberlikle devam ederken sarı-lacivertil ekibin savunması hatalı geri pas yaptı. Emre Kılınç araya girerek topu kaptı. Bu sırada Başkent ekibinin kalecisi Korcan Çelikay da çıkmıştı. Emre Kılnıç yerden bir vuruşla fileleri havalandırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı boş kale yerine auta yolladı. Yedek kulübe kaçan gole çok üzüldü.