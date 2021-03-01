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'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Bir dönem 'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Fransız golcü 'ten flaş sözler... Yıldız futbolcu, sarı kırmızılı kulüpten neden ayrıldığını ve Al Hilal'i neden tercih ettiğini itiraf etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:16 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:22
Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Bir dönem 'da da forma giyen ve oynadığı süre zarfı boyunca sarı kırmızılıların adeta sevgilisi olan , ayrılık sürecini anlattı.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Fransız golcü, konuşmasında Al Hilal'e gitmesinin sebebinin maddi olduğunu ifade etti. Gomis'in açıklamaları şu şekilde oldu;

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

" ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Bir yabancı olmama rağmen gol rekoru ve şampiyonlukla tamamlanan özel bir sezon geçirmiş, hedefime ulaşmıştım.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Swensea'deki başarısız serüvenin ardından Fransa dışında ilk defa bir başarı elde etmiştim.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Al Hilal'den transfer teklifi geldiğinde 33 yaşındaydım. Belli bir yaşta ekonomik sebepler çok daha önemli hale geliyor.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Her zaman, başarılı bir kariyer için birkaç şeyin içinde olması gerektiğini söylemişimdir;

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

1 - Futbol, çünkü o önceliktir. 2 - Aile. İyi uyum sağlamanız gerekir. 3 - Mali kazanç. Al Hilal, üçünü de bir arada yaşamama izin verdi.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Avrupa'da sanılanın aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki PSG gibiyiz, yenilmeyen bir takımız.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının üzerinden yirmi yıl geçmişti ve o kupayı kazanmak benim adıma heyecan vericiydi. Bugün baktığımda bu tercihin çok doğru olduğunu görebiliyorum."

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