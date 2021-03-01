Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı!

1 - Futbol, çünkü o önceliktir. 2 - Aile. İyi uyum sağlamanız gerekir. 3 - Mali kazanç. Al Hilal, üçünü de bir arada yaşamama izin verdi.

Avrupa'da sanılanın aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki PSG gibiyiz, yenilmeyen bir takımız.