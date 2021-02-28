Galatasaray aldı başını gidiyor

Galatasaray rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor'u da mat etti: 2-0. Türk Telekom'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, sağlı sollu rakibini sıkıştırırken aradığı gole 38. dakikada ulaştı. Emre Kılınç'ın içeriye çevirdiği topa Onyekuru kafayı vurdu. Kaleciden dönen topa Mohamed öyle bir vurdu ki kaleci topu ağlarında gördü: 1-0. 40'ta Arda Turan çatala takıldı. İlk yarının son anlarında Cimbom bir gol daha buldu.

6. MAÇINDA 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Luyındama'nın rakip defans arkasına attığı enfes uzun pasta topla buluşan Mostafa, sert bir şutla direkleri sallayarak skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Mısırlı futbolcu, biri Türkiye Kupası 6 maçında 6. golünü atmayı başardı. İkinci yarıda başka gol olmazken Galatasaray bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetine imza attı ve puanını 57'ye çıkardı. Zirveyi kimselere kaptırmaya niyeti olmayan Cimbom, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak.