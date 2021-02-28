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aldı başını gidiyor

Sarı-kırmızılı takım, engelini de kayıpsız geçerken sahnede yine flaş transferi vardı. Mısırlı yıldız attığı iki golle Cimbom’un liderliğini perçinledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Galatasaray aldı başını gidiyor

rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılılar, 'u da mat etti: 2-0. 'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, sağlı sollu rakibini sıkıştırırken aradığı gole 38. dakikada ulaştı. 'ın içeriye çevirdiği topa kafayı vurdu. Kaleciden dönen topa öyle bir vurdu ki kaleci topu ağlarında gördü: 1-0. 40'ta çatala takıldı. İlk yarının son anlarında Cimbom bir gol daha buldu.

6. MAÇINDA 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Luyındama'nın rakip defans arkasına attığı enfes uzun pasta topla buluşan Mostafa, sert bir şutla direkleri sallayarak skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Mısırlı futbolcu, biri 6 maçında 6. golünü atmayı başardı. İkinci yarıda başka gol olmazken Galatasaray bu sonuçla 'de üst üste 8. galibiyetine imza attı ve puanını 57'ye çıkardı. Zirveyi kimselere kaptırmaya niyeti olmayan Cimbom, gelecek hafta 'ne konuk olacak.

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