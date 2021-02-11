Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Oğulcan'ı yönlendirenler..."

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan konusunda açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

"HAK YERİNİ BULDU"

Ajansspor'a konuşan Başkan Kartal, "Oğulcan Çağlayan kararı konusunda söyleyecek bir şey yok. Hak yerini buldu. Oğulcan'ı yönlendirenler şimdi versinler parayı... Tekrar itiraz olsa da ben bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum." dedi.