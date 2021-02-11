Haberler Galatasaray Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Oğulcan'ı yönlendirenler..."

'dan flaş sözler! "Oğulcan'ı yönlendirenler..."

ekiplerinden Başkanı , 'a verilen 3 maçlık ceza hakkında konuştu. Karar konusunda "hak yerini buldu" diyen Kartal, "Oğulcan'ı yönlendirenler şimdi versinler parayı..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:41
Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Oğulcan'ı yönlendirenler..."

Başkanı 'dan konusunda açıklama geldi. () Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

"HAK YERİNİ BULDU"
'a konuşan Başkan Kartal, "Oğulcan Çağlayan kararı konusunda söyleyecek bir şey yok. Hak yerini buldu. Oğulcan'ı yönlendirenler şimdi versinler parayı... Tekrar itiraz olsa da ben bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum." dedi.

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