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Fernandes iddiası

İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fernandes iddiası

İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Tottenham'da kiralık oynayan transferinde harekete geçtiği iddia edildi. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu ileri sürüldü. Bonservisi Benfica'da olan yıldız futbolcunun forma şansı bulumadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi. Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.

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