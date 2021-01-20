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'a sürpriz aday!

'ın Mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde sürpriz bir isim kulislerde dolaşmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a sürpriz aday!

'da kulislerde dolaşmaya başlayan isim 'da iş yapan ve aynı zamanda kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten ... Demirbilek'in Galatasaray Başkanlığını üstlenerek 'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında… Demirbilek, Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.

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