Galatasaray'a sürpriz aday!

Galatasaray'da kulislerde dolaşmaya başlayan isim Rusya'da iş yapan ve aynı zamanda Krasnodar kulübünün de ikinci başkanlığını yürüten Bahattin Demirbilek... Demirbilek'in Galatasaray Başkanlığını üstlenerek Türkiye'ye hızlı bir giriş yapmak istediği iddialar arasında… Demirbilek, Krasnodar için 50 milyon dolar harcayan Demirbilek'in Galatasaray için de 100 milyon dolar ayırdığı belirtiliyor.