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Transferde düğüm çözülüyor! ...

Ara döneminde şu ana kadar sessiz kalan 'da bu hafta sıcak saatler yaşanacak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bazı transferleri bu hafta bitirmek için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:48
Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

Ligin ikinci devresine daha iddialı ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Sarı-Kırmızılılar çalışmalarında gaza bastı... İşte Cimbom'un lsitesindeki isimler ve yaşanan son gelişmeler:

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

HENRY ONYEKURU

Sporx'in derlediği habere göre; Onyekuru'yla her konuda anlaşmaya varan Aslan, Fransız ekibi 'yla da pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. 6 aylık kiralama ve sezon sonunda satın alma formülüyle Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isterken, Onyekuru da Sarı-Kırmızılılar için kendisine gelen tüm teklifleri reddediyor.

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

İRFAN CAN KAHVECİ

, Aslan'a transferine sıcak bakıyor ancak kulüpler bazında henüz orta nokta bulunamadı. ve ekibi bu hafta içerisinde Başkanı ile bir kez daha bir araya gelecek ve transfere nokta koymaya çalışacak. , 'ın bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon euro önerecek. Milli oyuncu ile de 3.5 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

YOUSSOUF NDAYISHIMIYE

22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro'yu gözden çıkaran Aslan, Doğu ekibinin 3 milyon Euro istemesiyle karşılaşmıştı. Bu nedenle 'ın beklemeye geçtiği ve diğer alternatifler üzerinde de çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

MOSTAFA MOHAMED

23 yaşındaki forvet için çalışmalar yapılmış, hatta Fransız ekibi St.Etienne ile yarışına girilmişti. Fransız ekibiyle, Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Sarı-Kırmızılılar'ın eli güçlendi. Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak.

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

JEAN MICHAEL SERI

oyuncusu için menajerinden açıklamaları geldi. Oyuncu bir süredir 'ın gündeminde yer alıyor. Seri, geçtiğimiz sezonu Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak geçirdi. Seri'nin menajeri açıklamasında; "'dan kimseyle konuşmadık ama kulübün ilgisi olduğu biliniyor. Bana göre serinin kesinlikle Fulham'da kalmaması gerekiyor." dedi.

Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

RADAMEL FALCAO

ile yolların ayrılması gündemde. Bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı futbolcu ile yönetimin görüşeceği belirtildi. 34 yaşındaki futbolcudan gelen tekliflerin değerlendirilmesi istenecek.

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