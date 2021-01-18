Transferde düğüm çözülüyor! Galatasaray...

Sporx'in derlediği habere göre; Onyekuru'yla her konuda anlaşmaya varan Aslan, Fransız ekibi Monaco 'yla da pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Galatasaray 6 aylık kiralama ve sezon sonunda satın alma formülüyle Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isterken, Onyekuru da Sarı-Kırmızılılar için kendisine gelen tüm teklifleri reddediyor.

İRFAN CAN KAHVECİ

İrfan Can Kahveci, Aslan'a transferine sıcak bakıyor ancak kulüpler bazında henüz orta nokta bulunamadı. Mustafa Cengiz ve ekibi bu hafta içerisinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelecek ve transfere nokta koymaya çalışacak. Galatasaray, İrfan Can'ın bonservisinin yüzde 50'si için 6 milyon euro önerecek. Milli oyuncu ile de 3.5 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.