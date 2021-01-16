Ender Bilgin Galatasaray ve Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Fatih Terim birkaç hafta önce "Artık kimsenin yanında ya da arkasında değilim" sözüyle Pandora'nın Kutusu'nu açmıştı. Ardından bu köşede "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ne Başkan Mustafa Cengiz, ne de Terim bu söz söylenmemiş gibi davranabilir" diyerek aslında herkesin malumu olan bir duruma vurgu yapmıştım.

Süreç bizi yanıltmadı. Fatih Terim'in transfer listesini açıklaması da, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var. Zaten Mayıs ayında da hem sözüm, hem kontratım bitiyor" sözlerinin arkasında yatan neden de aynı. Bu sökük, dikiş tutmaz. Terim, açıkladığı listeyle Mustafa Cengiz'i köşeye sıkıştırmış oldu.