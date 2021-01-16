Ender Bilgin Galatasaray ve Fenerbahçe gündemini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin genlerinde, bu renklere gönül verenlerin hafızasında hep oyunu rakip yarı alana yıkan, sürekli gol kovalayan ve "yetinmeyen" bir futbol ezberi vardır. Mevcut futbolla geçiş sürecini kurtarmaya (eğer saha sonuçları iyiyse) kimse laf etmez ama bu futbol anlayışı kalıcı olursa hiçbir Fenerbahçeli mutlu olmaz. Biraz daha beklemek gerek. Yoksa bu futbolla Erol Bulut dua etsin tribünde seyirci yok!
BU NE PERHİZ...
Gelecek sezon indirilmesi gündemde olan yabancı sayısının ekonomik gerekçelerle ve sadece ikinci yarı için on altı takıma yükseltilmesi aklıma o tanıdık sözü getirdi: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Birkaç ay önce yabancı sayısının kademeli azaltılacağını söyleyen bu Federasyon değil miydi?
Evet, hepimiz pandeminin açtığı ekonomik yaraları farkındayız ama dört buçuk ay için yabancı enflasyonuna yol açarsanız elinizdeki onca yabancıyı nasıl yollayacaksınız? Yeni bir ekonomik yük oluşturmayacak mı? Hadi isteyen günü kurtarıyor, izin veren sonrasını göremiyor mu? Bunu bilemem ama benim gördüğüm şu: Mevcut Federasyonun elinde futbolumuz yap-boz tahtasına döndü!