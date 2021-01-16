Derbi İmparatoru

Sarı-kırmızılılar, usta hoca yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa galip ayrılırken, 7 kez ise mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Terim ayrıca, 4 kez rakip olduğu Sergen Yalçın'a hiç yenilmedi. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 3 maç da berabere sona erdi.



Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



15.03.2020 Galatasaray-Beşiktaş: 0-0

27.10.2019 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

05.05.2019 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

02.12.2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0