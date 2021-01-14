"Fatih Terim önemli bir değerimiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, bugün saat 14.00'te GS TV'de canlı yayında açıklamalar yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Perşembe günü (bugün) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GS TV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" denildi. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap vermek için GSTV'ye çıkan Cengiz'in Fatih Terim'in açıklamalarıyla ilgili ne diyeceği merakla bekleniyor.