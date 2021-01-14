Haberler Galatasaray "Fatih Terim önemli bir değerimiz"

" önemli bir değerimiz"

Başkanı , 'e yaptığı açıklamada, " bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
"Fatih Terim önemli bir değerimiz"

Başkanı , 'e yaptığı açıklamada, " bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, bugün saat 14.00'te 'de canlı yayında açıklamalar yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Perşembe günü (bugün) saat 14.00'te , ve muhabirlerinin GS TV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" denildi. Son olarak Başkanı 'un sözlerine cevap vermek için 'ye çıkan Cengiz'in Fatih Terim'in açıklamalarıyla ilgili ne diyeceği merakla bekleniyor.

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