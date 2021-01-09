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Son dakika haberi: Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! ...

'ın transfer gündeminde yer alan 'nun ailesiyle beraber 'a gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila, bu gelişme sonrası oyuncusunun geleceği hakkında konuşurken, ilginç ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:11
Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

'de ara transfer döneminin başlamasıyla kulüpler kadroya takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

'de transfer döneminin en gözde isimlerinden biri ise yine eski Galatasaraylı oldu.

Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Kulübü ile kimyası bir türlü tutmayan ve kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu rotayı yine ülkemize çevirdi.

Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Onyekuru'nun bugün ailesiyle 'a gelmesi, daha sonra ise ailesini İstanbul'da bırakıp tek başında 'ya dönmesi özellikle Galatasaraylılar'da büyük heyecan yarattı.

Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Yaşanan bu gelişme sonrası 'nun menajeri William D'Avila, flaş açıklamalarda bulundu.

Onyekuru'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

"TAMAMLANMIŞ BİR ŞEY YOK"
'un haberine göre; ünlü menajer, Onyekuru'nun ile anlaştığı yönündeki haberleri "Tamamlanmış bir şey yok" diye cevaplarken, medyaya yansıyan iddialar hakkında da, "Doğru değil. Sadece saçmalık" diye konuştu.

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