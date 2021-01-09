Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla kulüpler kadroya takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'de transfer döneminin en gözde isimlerinden biri ise yine eski Galatasaraylı Henry Onyekuru oldu.

Kulübü Monaco ile kimyası bir türlü tutmayan ve kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu rotayı yine ülkemize çevirdi.

Onyekuru'nun bugün ailesiyle İstanbul'a gelmesi, daha sonra ise ailesini İstanbul'da bırakıp tek başında Fransa'ya dönmesi özellikle Galatasaraylılar'da büyük heyecan yarattı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, flaş açıklamalarda bulundu.