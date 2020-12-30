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yolcusu!

'ın 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk başarı endeksli bonus teklifini az bulan Younes 'nın ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:15 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Katar yolcusu!
'ın 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk başarı endeksli bonus teklifini az bulan Younes 'nın ayrılmaya hazırlanıyor. 'dan bir takımın, 2.2 milyon euro ücret ve 1 milyon euro da bonus önerdiği ve Faslı futbolcunun bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü öğrenildi. Belhanda, 1 Ocak 2021 itibarıyla isterse bedelsiz ayrılabilecek.

Geçen hafta yöneticilerle bir araya gelen Belhanda, 2.6 milyon euro'ya inmiş ancak bu rakam da fazla bulunmuştu
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