Katar yolcusu!

Galatasaray'ın 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk başarı endeksli bonus teklifini az bulan Younes Belhanda'nın ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:15Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk başarı endeksli bonus teklifini az bulan Younes Belhanda'nın ayrılmaya hazırlanıyor. Katar'dan bir takımın, 2.2 milyon euro ücret ve 1 milyon euro da bonus önerdiği ve Faslı futbolcunun bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü öğrenildi. Belhanda, 1 Ocak 2021 itibarıyla isterse bedelsiz ayrılabilecek.
Geçen hafta yöneticilerle bir araya gelen Belhanda, 2.6 milyon euro'ya inmiş ancak bu rakam da fazla bulunmuştu