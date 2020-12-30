Cimbom’a Hakon’ı teklif etti

Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yarattı. Almanya'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı. Ancak Mike Kjolo, elindeki diğer oyuncularla ilgili Süper Lig takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.

Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile de bir araya geldiği ve AZ Alkmaar'da oynayan ön libero Hakon Evjen'i teklif ettiği ifade edildi. Ancak Evjen'i şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...



Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı ifade edildi.