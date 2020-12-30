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Cimbom’a Hakon’ı teklif etti

Sörloth'un menajerinin, 'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile de bir araya geldiği ve 'da oynayan ön libero 'i teklif ettiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Cimbom’a Hakon’ı teklif etti

Sörloth'un menajerinin 'a gelmesi heyecan yarattı. 'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı. Ancak Mike Kjolo, elindeki diğer oyuncularla ilgili takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.

Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile de bir araya geldiği ve 'da oynayan ön libero 'i teklif ettiği ifade edildi. Ancak Evjen'i şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...

Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı ifade edildi.

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