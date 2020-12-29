Galatasaray'da Feghuoli şoku! En az 2 hafta yok

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda, Feghouli maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Cimbom, Cezayirli futbolcunun son durumu hakkında bir açıklama yapmıştı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak" ifadeleri kullanılmıştı.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Galatasaray'da MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.
Başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.