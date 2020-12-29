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'da Feghuoli şoku! En az 2 hafta yok

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelmişti. Mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli'nin de son durumu belli oldu. Yıldız futbolcu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:16
Galatasaray'da Feghuoli şoku! En az 2 hafta yok

, 'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 ile geçmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda, Feghouli maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Cimbom, Cezayirli futbolcunun son durumu hakkında bir açıklama yapmıştı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden 'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından netlik kazanacak" ifadeleri kullanılmıştı.

EN AZ 2 HAFTA YOK

Galatasaray'da MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

Başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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