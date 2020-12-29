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'da ayrılık! 4 ismi sildi

Son dakika haberleri | 'de zirveye oturan , koltuktan inmek istemiyor. Sarı-kırmızılılar transfer dönemi için de listesini hazırlamış durumda. Aslan, birçok mevkiye takviye yapmak isterken elden de bazı oyuncularını çıkartacak. bu doğrultuda 4 ismin takımdan gönderilmesine onay verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 14:48
Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

'de son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve 15. hafta sonrasında 1 puan farkla ezeli rakibi 'ın üstünde liderlik koltuğunda oturan 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Florya'da son zamanlarda iyi bir hava yakalandığı bilinirken , çalışmalarının yanı sıra takımdan gönderilmesi planlanan futbolcular hakkında da kararını verdi.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Devre arası döneminde sezon başında 'nin yarattığı etkiyi yaratması beklenen 'da lig başında yapılamayan transferlerin telafisi yapılacak.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Teknik Direktörü 'in yaşanan son gelişmelerin ardından takımdaki 4 ismin biletini kestiği ortaya çıktı. Sezon başında istediği takviyeleri yapamayan tecrübeli hoca, ocakta Florya'da sert değişim rüzgarları estirecek.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan 'da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Sekidika bu sezon formasıyla 3 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Onun dışında Babel veya Luyindama'ya teklif gelirse değerlendirilecek. Babel, bu sezon sarı kırmızılı takımda 11 maçta 2 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Luyindama ise sakatlıktan döndükten sonra bu sezon 13 maçta forma şansı bulabildi.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

Milliyet'in haberine göre devre arasında bekleneni veremeyen Etebo'nun kiralık sözleşmesinin de fesih edilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim 4 ismi sildi

, Nijeryalı isme sadece 11 maçta forma verdi.

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