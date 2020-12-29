Falcao için olay yorum! "Eğer gidecekse..."

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak kaçırdığı maç sayısı forma giydiği maç sayısını geçen Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu. Diagne'nin gösterdiği performansın ardından ikinci golcü konumuna düşen Falcao, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. A Spor ekranlarında dünya yıldızı golcünün durumunu değerlendiren Ender Bilgin, Falcao için olay bir yorumda bulundu. Bilgin, "Falcao eğer giderse kendi şartlarıyla gider" ifadesini kullandı.