Aslan parçası!

Aslan'ın yıldızı Arda Turan, bıraktığı yerden devam ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen G.Saray'ın kaptanı, Trabzon'a karşı da 90 dakika boyunca müthiş mücadele etti. Karşılaşmanın 44. dakikasında gol perdesini açan 33 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada 3. kez rakip fileleri havalandırdı. Sahada ortaya koyduğu mücadele kadar hırsıyla da öne çıkan Arda, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Özellikle Oğulcan'ın golünde VAR'dan ofsayt olmadığının iletilmesinin ardından Arda'nın yaşadığı sevinç binlerce yorum aldı.

HEDEF BELLİ: VAZGEÇMEK YOK

90 dakika sonunda bir hayli mutlu olan tecrübeli futbolcu, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Galatasaray'ın kazanması benim attığım golden çok daha önemli. Daha önce de söylediğim gibi Fatih Terim'in olmadığı her yerde eksikliği hissedilir. Bir bakışı bize yeter. Bu galibiyet de ona armağan olsun. Hocamızın yardımcıları da çok önemli. Hocamızın olmadığı süreçte de herkes üstüne düşeni yapacaktır. Maç maç düşünüp, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz belli ve vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

TRABZON'A 7. GOLÜ

Şenol Güneş Stadı'nda dün akşam ağları sarsan Aslan'ın kaptanı Arda Turan, kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı 7 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de en çok filelerini havalandırdığı takımlar 7'şer golle bordo-mavililer ile Sivasspor oldu

TERİM'E ARMAĞAN

Arda Turan, Trabzonspor'a karşı attığı golün ardından gözleri Fatih Terim'i aradı. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden hocasına golü armaağan eden yıldız futbolcu, eliyle de Terim'i selamladı.

'SENİN DOĞURAN ANAYA KURBAN'

Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Arda Turan için atılan tweetlerden öne çıkanlar şöyle:

* Performansı ile alkışı hak ediyor. Helal olsun kaptan

* Cimbom'un çocuğu

* Arda Turan ikinci baharını yaşıyor resmen

* Seni istemeyenlere en güzel cevabı sahada veriyorsun.

* Sinirlenmiş ve armayı öpmüş bir Arda Turan 10 kaplan gücündedir

* Kurban olam seni doğuran anaya.