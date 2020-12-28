Feghouli korkusu!

Galatasaray, Trabzonspor'u rakip sahada 2-0 yendi… Ancak İstanbul'a dönüşte tecrübeli teknik adamı en fazla rahatsız eden Feghouli'nin sakatlığı oldu. Zorlama olduğu için riske atmama adına oyundan alınan Cezayirli oyununun sağ üst arka baldırında esneme ya da ödem olmasından korkuluyor. Feghouli'nin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.