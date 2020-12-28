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Feghouli korkusu!

'da mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli korkusu yaşanıyor. oyuncunun son durumu bugün çekilecek sonrası belli olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Feghouli korkusu!

, 'u rakip sahada 2-0 yendi… Ancak 'a dönüşte tecrübeli teknik adamı en fazla rahatsız eden Feghouli'nin sakatlığı oldu. Zorlama olduğu için riske atmama adına oyundan alınan oyununun sağ üst arka baldırında esneme ya da ödem olmasından korkuluyor. Feghouli'nin durumu bugün çekilecek 'dan sonra belli olacak.

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