Galatasaray, Trabzonspor'u rakip sahada 2-0 yendi… Ancak İstanbul'a dönüşte tecrübeli teknik adamı en fazla rahatsız eden Feghouli'nin sakatlığı oldu. Zorlama olduğu için riske atmama adına oyundan alınan Cezayirli oyununun sağ üst arka baldırında esneme ya da ödem olmasından korkuluyor. Feghouli'nin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
Feghouli korkusu!
Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli korkusu yaşanıyor. Cezayirli oyuncunun son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:18 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50