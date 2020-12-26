Haberler Galatasaray İnter Miami yattı

İnter Miami yattı

'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan 'nun 'ye olacağı iddia edilmişti ancak basını bu transferin gerçekleşmeyeceğini yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
İnter Miami yattı

basını, 'nun İnter Miami'ye gitmek istediğini ancak bu transferin rafa kalktığını yazdı. ABD kulübünün sportif direktörünü değiştirdiği ve Falcao'nun şu anda planlamasında yer almadığı belirtildi.

SON DAKİKA