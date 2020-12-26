Kolombiya basını, Radamel Falcao'nun İnter Miami'ye gitmek istediğini ancak bu transferin rafa kalktığını yazdı. ABD kulübünün sportif direktörünü değiştirdiği ve Falcao'nun şu anda transfer planlamasında yer almadığı belirtildi.
İnter Miami yattı
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao'nun Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilmişti ancak Kolombiya basını bu transferin gerçekleşmeyeceğini yazdı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50