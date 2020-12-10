Haberler Galatasaray Eldivenler Okan’a geçecek

Eldivenler Okan’a geçecek

için verilen arada corona virüsüne yakalanırken maçından itibaren kaleye geçen bu fırsatı kaçırmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Eldivenler Okan’a geçecek

Milli takımlar için verilen arada corona virüsüne yakalanırken maçından itibaren kaleye geçen bu fırsatı kaçırmadı. Son 3 maçta forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi, önceki hatalarını tekrarlamadı ve kalesinde sadece bir gol gördü. Fatih, Muslera'nın yokluğunda yeniden as kaleci durumuna geçse de Terim'in kupa maçında Okan'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

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