Eldivenler Okan’a geçecek

Milli takımlar için verilen arada Okan Kocuk corona virüsüne yakalanırken Kayserispor maçından itibaren kaleye geçen Fatih Öztürk bu fırsatı kaçırmadı. Son 3 maçta forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi, önceki hatalarını tekrarlamadı ve kalesinde sadece bir gol gördü. Fatih, Muslera'nın yokluğunda yeniden as kaleci durumuna geçse de Terim'in kupa maçında Okan'a şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.