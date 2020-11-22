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'da şoku! Sebebi ortaya çıktı

'da 5 Kasım'da yapılan idmanda sakatlanan Falcao, 15 gündür yok. İdmanı sağ üst ön adale grubunda hissettiği için bırakan Kolombiyalı golcünün sorunu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Sebebi ortaya çıktı

Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. 'nun vücudunun pek çok kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.

ATLETICO'NUN EN PAHALISI
'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. AS gazetesi, 'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı. İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.

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