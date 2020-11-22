Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Sebebi ortaya çıktı

Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi. Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.



ATLETICO'NUN EN PAHALISI

Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kolombiya AS gazetesi, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı. İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.