Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer listesindeki Agustin Urzi'ye övgü dolu sözler!

'ın transfer listesindeki 'ye övgü dolu sözler!

Ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan , sol kanat için 'yi gündemine almıştı. Menajerinin de görüşmeleri doğruladığı 20 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için scout 'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Urzi için, "Ana silahlarından biri, elektrik hızındaki patlaması" ifadeleri yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 12:36
Galatasaray'ın transfer listesindeki Agustin Urzi'ye övgü dolu sözler!

'da gündem … Menajerinin de görüşmeleri doğruladığı genç kanat oyuncusu için scout 'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Robinson, 20 yaşındaki genç oyuncu için, "Ana silahlarından biri, elektrik hızındaki patlaması. Rakiplerine korku veren dönüşleri. Sol kanadı yukarı ve aşağı sürekli gidip gelebilir. Yol koşucusu tarzı var" dedi. Banfield forması giyen Urzi'yi alan takımın büyük iş yapacağını da sözlerine ekledi.

Onyekuru'yu yine kiralamak isteyen Galatasaray, Monaco'dan olumlu yanıt alamayınca Agustin Urzi'yi de listesine dahil etti.

AGUSTIN URZI KİMDİR?
4 Mayıs 2000'de Arjantin'de dünyaya gelen Agustin Urzi, futbola şu anki takımı Banfield'ın altyapısında başladı. 20 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapıyor. Urzi'nin güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 9 milyon euro. Urzi geçtiğimiz sezon Banfield formasıyla 20 resmi maça çıkarken, 1 asist yaptı.

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