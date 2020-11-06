Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı!

haberi: 'ın ısrarı!

Ocak ayında hücum hattına takviye yapmak isteyen 'da aşkı yeniden alevlendi. Mbaye Diagne ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın forması giyen milli yıldız Kenan Karaman'ın transferine nokta koymak için tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 15:31
Transfer haberi: Galatasaray'ın Kenan Karaman ısrarı!

Başkanı ile teknik direktör , arasındaki zirvede takıma devre arasında önemli takviyelerin yapılması konusunda karar çıkmıştı.

Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in istediği orta saha, kanat oyuncusu ve bir forvet için harekete geçti. Scout ekibi de belirlenen bölgeler için alternatifli listelere hazırlamaya başladı.

'nin haberine göre, kanat bölgesi isim sarı-kırmızılıların daha önce iki defa kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun adı ön plana çıkarken forvet hattı için de yine tanıdık bir isim gündemde.

Geçtiğimiz döneminde Galatasaray'ın renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu 'ın ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Aslan'ın elini güçlendiriyor. Orta saha konusunda ise Etebo ile 'nın performansı belirleyici olacak.

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