Haberler Galatasaray Sabri Sarıoğlu: Galatasaraylı yöneticiler taraftarı beklentiye soktu!

: Galatasaraylı yöneticiler taraftarı beklentiye soktu!

'da yaşanan yönetim - hareketliliği konuşulmaya devam ediyor. beIN Sports'ta yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı yönetimin politikasını eleştiren , yöneticilerin Fatih Terim'i ve taraftarı beklentiye sokup bu beklentiyi karşılayamadıklarının altını çizdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:42 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 14:18
Sabri Sarıoğlu: Galatasaraylı yöneticiler taraftarı beklentiye soktu!

'da yaşanan yönetim - hareketliliği spor kamuoyunda büyük sükse yarattı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan kritik toplantının ardından camiaya birlik mesajları verildi. Ancak kriz öncesi 'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

beIN Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray yönetiminin politikasını eleştirdi.

Sarıoğlu canlı yayında " transfer istedi, olmadı. Bazen yöneticilerin erken konuşmaları dezavantaj yaratıyor. Bazı yöneticiler transfer döneminin başında çıktı 'Galatasaray'da transfer bitmez' ve 'transfer olacak' diyerek taraftarı beklentiye soktu. Hoca da ister istemez o beklenti içerisinde oldu" dedi.

"GALATASARAY HALA EN BÜYÜK FAVORİ"

Sözlerine devam eden Sarıoğlu, "Transferler gerçekleşmediğinde ister istemez bir tepki içerisinde oluyorsunuz. Oyuncu satışı da gerçekleştiremediler. Bu yüzden de sıkıntı yaşadılar. Bu yüzden transfer olmadı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın hala en büyük favorilerden biri olduğunun altını çizen Sarıoğlu, "Galatasaray gerekli kadro kalitesine sahip. Fatih hoca da elindeki kadroyu iyi kullanabilmek noktasında en iyi hocalardan biri. Galatasaray'ın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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