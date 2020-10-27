Sabri Sarıoğlu: Galatasaraylı yöneticiler taraftarı beklentiye soktu!

Galatasaray'da yaşanan yönetim - Fatih Terim hareketliliği spor kamuoyunda büyük sükse yarattı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan kritik toplantının ardından camiaya birlik mesajları verildi. Ancak kriz öncesi Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

beIN Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray yönetiminin transfer politikasını eleştirdi.

Sarıoğlu canlı yayında "Fatih Hoca transfer istedi, olmadı. Bazen yöneticilerin erken konuşmaları dezavantaj yaratıyor. Bazı yöneticiler transfer döneminin başında çıktı 'Galatasaray'da transfer bitmez' ve 'transfer olacak' diyerek taraftarı beklentiye soktu. Hoca da ister istemez o beklenti içerisinde oldu" dedi.

"GALATASARAY HALA EN BÜYÜK FAVORİ"

Sözlerine devam eden Sarıoğlu, "Transferler gerçekleşmediğinde ister istemez bir tepki içerisinde oluyorsunuz. Oyuncu satışı da gerçekleştiremediler. Bu yüzden de sıkıntı yaşadılar. Bu yüzden transfer olmadı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın hala en büyük favorilerden biri olduğunun altını çizen Sarıoğlu, "Galatasaray gerekli kadro kalitesine sahip. Fatih hoca da elindeki kadroyu iyi kullanabilmek noktasında en iyi hocalardan biri. Galatasaray'ın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum" diye konuştu.