Metin Öztürk: Seçime hazırız

Başkan Mustafa Cengiz'in seçim sinyali vermesinin ardından kulisler hareketlenirken Metin Öztürk adaylığını ilk açıklayan isim oldu. Galatasaray'ın mevcut yönetimine desteğinin tam olduğunu belirten Öztürk, "Olması gereken Mustafa Cengiz'in Mayıs 2021'e kadar başkan olmasıdır. Ancak yarın seçim varsa ben yarın için de adayım. İyi bir Galatasaraylı kendisi için uygun pozisyonu beklemez, hiçbir tepkiden çekinmeden elinden geleni yapar. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz. Ekibimle birlikte 1.5 yıldır çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İTTİFAKLARA HAYIR

Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan Öztürk, Ben 2018'de Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği'ndeki başkanlığımdan istifa ettim ve profesyonel ekibimle çalışmalara başladım. Arzu ederdim ki, 2021 Mayıs'ında herkes bu işin ciddiyetini kavrayıp 2-3 yıl önceden kolları sıvasın. Herhalde önce çıkınca eleştiriler üstüme gelir diye mi düşünüldü? Biz ittifakın içinde olmayacağız. Kendi proje ve planlarımız hazır. Bu onurlu, şerefli görev verilirse layıkıyla yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.