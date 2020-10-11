Galatasaray'da dev operasyon! Tam 50 milyon...

Kemer sıkan ve 6 numara takviyesi yapmayan Galatasaray'da maaş bütçesinde 10 milyon Euro tasarruf edildi. Mevcut kadroda oyuncuların sözleşmelerinde 30.6 milyon Euro ve 38.1 milyon TL garanti para yazarken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile birlikte A Takım'ın toplam maliyeti 40 milyon Euro seviyesine çekildi.

Sabah'ın haberine göre; Her ay Florya'ya 4 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarıkırmızılı yönetim, futbolculardan sadece Belhanda- Feghouli ikilisinin kabul etmediği %15 kesintiyi tüm takıma uygulamaya başladı. Bu operasyonla Galatasaray'ın kasasında sezon boyunca 50 milyon TL kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüp ağustos ayında Belhanda ve Feghouli'nin imzaladığı borçsuzluk kağıdını da UEFA'ya yollamıştı.



502 BİN €

G.Saray, Belhanda'ya yaptığı %15'lik kesinti ile 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncudan 502 bin Euro civarında indirim yapmış oldu.