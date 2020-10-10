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Taraftar müjdesi

Milli ara sonrası maçların ‘kısmen’ seyircili oynanması planlanıyordu. Aslan; localar ve koltukları açmayı hesaplıyor. Sosyal mesafeye uygun bilet satışı yapılabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Taraftar müjdesi

'de bir süredir konuşulan maçların seyircili oynanma ihtimali her geçen gün daha da yükseliyor. ve 'da karşılaşmalar kısmen seyircili şekilde oynanıyor. 'de de ve bu konuda başı çeken kulüpler. İki lokomotif kulüp, milli ara sonrası karşılaşmaların seyircili şekilde oynanması için ortak hareket ediyor. Sarı-kırmızılılar da Süper Lig'deki kritik mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.

ÖNLEMLER TAMAM
Galatasaray, Stadı'ndaki Alanyaspor mücadelesi öncesinde yoğun şekilde çalışıyor. Amaç gerekli önlemleri, toleranssız şekilde alarak 7 bin civarında taraftarı stada sokabilmek. Bunun için localar, koltuklar ve tribünler sosyal mesafe kuralları bölmelerle dikkate alınarak ayrılıyor. Stada gelecek taraftarların birbirleriyle hiçbir şekilde temas etme ihtimali bulunmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim gerekli izinlerin çıkmasını bekliyor.
Savaş ÇORLU

BİLİM KURULU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başı çektiği kulüpler Süper Lig maçlarının milli ara sonrasında Almanya'daki gibi seyircili oynanması için ile de görüşüyor. Kurul ile sürekli temasta olan kulüpler ortak çözümle taraftarlarını stada getirmeyi planlıyor. Böylece kulüplerin pandemi yüzünden yaşadığı gelir kayıpları azalacak.

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