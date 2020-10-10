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Nando’ya destek

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi kısa süre önce annesini kaybetmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Nando’ya destek
Sarı-kırmızılı takımın kalecisi kısa süre önce annesini kaybetmişti. Tecrübeli eldivene destek sürüyor. Uruguay'ın forveti , Şili maçında attığı gol sonrası Muslera ailesine "Güçlü olun" mesajı verdi. Godin de destek mesajı attı. Fernando Muslera iki takım arkadaşına teşekkür etti.
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