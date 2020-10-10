Nando’ya destek

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera kısa süre önce annesini kaybetmişti.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:39Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera kısa süre önce annesini kaybetmişti. Tecrübeli eldivene destek sürüyor. Uruguay'ın forveti Luis Suarez, Şili maçında attığı gol sonrası Muslera ailesine "Güçlü olun" mesajı verdi. Godin de destek mesajı attı. Fernando Muslera iki takım arkadaşına teşekkür etti.