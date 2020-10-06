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Yönetim çıldırdı!

maçında protokolde bulunan yönetim başta olmak üzere takımı adeta topa tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Yönetim çıldırdı!
maçında protokolde bulunan yönetim başta olmak üzere takımı adeta topa tuttu. Falcao'ya değerlendiremediği pozisyon sonrasında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan ''Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Bir işe yara!" çıkışı geldi. Yönetici Mahmut Recevik de ''Böyle mi vurulur o topa?'' diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. 2. başkan Abdurrahim Albayrak ise iki kez üst üste geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık!" diye bağırdı.
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