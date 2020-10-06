Yönetim çıldırdı!

Kasımpaşa maçında protokolde bulunan yönetim başta Falcao olmak üzere takımı adeta topa tuttu.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:35Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Kasımpaşa maçında protokolde bulunan yönetim başta Falcao olmak üzere takımı adeta topa tuttu. Falcao'ya değerlendiremediği pozisyon sonrasında Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan ''Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Bir işe yara!" çıkışı geldi. Yönetici Mahmut Recevik de ''Böyle mi vurulur o topa?'' diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. 2. başkan Abdurrahim Albayrak ise iki kez üst üste geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık!" diye bağırdı.