Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den flaş karar! 3 ayrılık ve Fernando Muslera...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den flaş karar! 3 ayrılık ve Fernando Muslera...

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine az bir süre Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı sonrası yaptığı açıklamada ayrılıkların yaşanabileceğinin sinyalini vermişti. 3 isimle vedalaşacak olan Galatasaray'da deneyimli teknik adam sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fernando Muslera ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...