Haberler Galatasaray Aslar kulübeye

Aslar kulübeye

, ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını karşısında sahaya sürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 01:18 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Aslar kulübeye

Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, , Kılınç, ve yedeğe çekildi. müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, , Oghenekaro Etebo, , ve Mbaye Diagne forma giydi.

TAŞDEMİR SÜRPRIZI
Sarı-kırmızılı takımda sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak talibi bulunamayınca takımda kalan Emre Taşdemir, Hajduk Split karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Emre etkili futbolunu, Younes Belhanda'ya asist yaparak süsledi.

KAPTAN RYAN DONK
'ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın maça yedek soyunması nedeniyle , kaptanlık görevini Hollandalı futbolcuya verdi. 'de 2, Avrupa Ligi'nde bir maça çıkan Luyindama'nın yerine savunmada görev yaptı.

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