Aleix Garcia Aslan’a önerildi

Ortasaha oyuncusu arayan Galatasaray'a flaş öneri... İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Aleix Garcia, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. 23 yaşındaki İspanyol futbolcunun haftalık yıllık 500 bin euro maaş talep ettiği ifade edildi. Dinamo Bükreş'in de istediği oyuncunun başka teklifleri beklediği öğrenildi. Villarreal'de futbola başlayan Garcia 2015'te City'ye 4 milyon euro'ya geldi. Geçen sezonu Mouscron'da geçirdi.