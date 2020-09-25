Haberler Galatasaray Aleix Garcia Aslan’a önerildi

Aslan’a önerildi

M. City’den ayrılan 23 yaşındaki orta saha menajerler tarafından yönetime teklif edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:41 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Aleix Garcia Aslan’a önerildi
Orta saha oyuncusu arayan 'a flaş öneri... İngiliz ve Rumen basınında yer alan haberlere göre, ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu , menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. 23 yaşındaki İspanyol futbolcunun haftalık yıllık 500 bin euro maaş talep ettiği ifade edildi. Dinamo Bükreş'in de istediği oyuncunun başka teklifleri beklediği öğrenildi. Villarreal'de futbola başlayan Garcia 2015'te City'ye 4 milyon euro'ya geldi. Geçen sezonu Mouscron'da geçirdi.
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