Haberler Galatasaray Adım Adım Galatasaray'a yaklaşıyor! Idrissa Doumbia transferi...

Adım Adım 'a yaklaşıyor! Idrissa Doumbia transferi...

'da son dakika haberi... Orta sahayı güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, kısa süre önce gündemine Idrissa Doumbia'yı almıştı. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcu için Sporting Lizbon ile görüşme halinde olan Galatasaray, transferi bitirmeye çok yaklaştı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr  | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:19 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:22
Adım Adım Galatasaray'a yaklaşıyor! Idrissa Doumbia transferi...

'da harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılar, orta sahanın göbeğine önemli bir ismi dahil etmek isterken, Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Ruben Amorim tarafından tercih edilmeyeceği ifade edilen Doumbia'nın sarı kırmızılılara çok yakın olduğu aktarıldı..

TRANSFERDE SONA GELİNDİ
Öte yandan Galatasaray - Sporting Lizbon görüşmelerinde Idrissa Doumbia için son alamaya gelindiği ve oyuncunun bir an önce sarı kırmızılılara imza atmak istediği kaydedildi.

2 TEKLİFİ REDDETTİ
Öte yandan Doumbia'nın Almanya ve Belçika'dan gelen transferi tekliflerini Galatasaray için reddettiği yazıldı.

BİZE ULAŞIN