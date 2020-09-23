Adım Adım Galatasaray'a yaklaşıyor! Idrissa Doumbia transferi...

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılar, orta sahanın göbeğine önemli bir ismi dahil etmek isterken, Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Ruben Amorim tarafından tercih edilmeyeceği ifade edilen Doumbia'nın sarı kırmızılılara çok yakın olduğu aktarıldı..

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Öte yandan Galatasaray - Sporting Lizbon görüşmelerinde Idrissa Doumbia için son alamaya gelindiği ve oyuncunun bir an önce sarı kırmızılılara imza atmak istediği kaydedildi.

2 TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Doumbia'nın Almanya ve Belçika'dan gelen transferi tekliflerini Galatasaray için reddettiği yazıldı.