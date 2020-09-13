Galatasaray Muslera'dan sonra kalesini gole kapatamadı!

Galatasaray'da Muslera'nın yer ibir türlü dolmuyor... Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı file bekçisinden yoksun çıktığı 9 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Geçen sezonun son 8 maçında Muslera'nın yerine kaleyi devralan Okan Kocuk, kalesinde tam 17 gol görerek hayal kırıklığı yaratmıştı.
FATİH ÖZTÜRK İLK MAÇINDA GOLÜ YEDİ
Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Fatih Öztürk de ilk maçında gol yedi. Tecrübeli kaleci, 3-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasında Andre'nin golüne engel olamadı.