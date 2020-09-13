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Galatasaray Muslera'dan sonra kalesini gole kapatamadı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
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Muslera'dan sonra kalesini gole kapatamadı!

, yıldız kalecisi 'nın yokluğunda çıktığı 9. maçta da kalesini gole kapatamadı. geçen sezon forma giydiği 8 maçta da gol yerken, yeni de ilk maçında gole engel olamadı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 11:08
Galatasaray Muslera'dan sonra kalesini gole kapatamadı!

'da Muslera'nın yer ibir türlü dolmuyor... Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon maçında sakatlanan Uruguaylı file bekçisinden yoksun çıktığı 9 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Geçen sezonun son 8 maçında Muslera'nın yerine kaleyi devralan , kalesinde tam 17 gol görerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

FATİH ÖZTÜRK İLK MAÇINDA GOLÜ YEDİ
Sezon başında 'dan edilen de ilk maçında gol yedi. Tecrübeli kaleci, 3-1 kazanılan FK karşılaşmasında Andre'nin golüne engel olamadı.