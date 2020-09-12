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Galatasaray 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
Haberler Galatasaray Galatasaray 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

3-1 | MAÇ SONUCU

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk haftasında evinde 'yı ağırladı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, sarı-kırmızılılar ilk haftayı 3 puanla kapatmış oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 07:09 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 22:53
Galatasaray 3-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan ve sezonu 6. sırada tamamlayan ile Sumudica'nın yönetimindeki karşı karşıya geldi. Birçok yeni ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken gol perdesini 8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Falcao ile açıldı sonrasında 28. dakikada yeni transferlerden Emre Kılınç skoru 2-0'a getirirken, ilk yarının bitimine 5 dakika kala Falcao bir kez daha sahneye çıktı. Konuk ekibin tek golünü ise 53. dakikada Güray Vural kaydetti.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, , Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer

MAÇTAN NOTLAR
-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının 11'inde yeni transferlerden 4'üne şans verdi.

-Sakatlığından dolayı olmayan Uruguaylı file bekçisi 'nın yerine edilen , sağ bek , milli futbolcu Emre Kılınç ile tekrar yuvasına dönen , mücadeleye 11'de başladı. Arda sahaya kaptan olarak çıktı.

-Yeni transferler Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

-Galatasaray, Gaziantep FK karşısına Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes , Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan ve 11'i başladı

-Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, , Martin Linnes, , , Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.