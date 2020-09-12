Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan ve sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Birçok yeni ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar 3 puanı 3 golle alırken gol perdesini 8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Falcao ile açıldı sonrasında 28. dakikada yeni transferlerden Emre Kılınç skoru 2-0'a getirirken, ilk yarının bitimine 5 dakika kala Falcao bir kez daha sahneye çıktı. Konuk ekibin tek golünü ise 53. dakikada Güray Vural kaydetti.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao



Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer

MAÇTAN NOTLAR

-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının 11'inde yeni transferlerden 4'üne şans verdi.

-Sakatlığından dolayı olmayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine transfer edilen Fatih Öztürk, sağ bek Omar Elabdellaoui, milli futbolcu Emre Kılınç ile tekrar yuvasına dönen Arda Turan, mücadeleye 11'de başladı. Arda sahaya kaptan olarak çıktı.

-Yeni transferler Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

-Galatasaray, Gaziantep FK karşısına Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao 11'i başladı

-Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer aldı.