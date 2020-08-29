Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara GS Store'dan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara GS Store'dan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Cengiz, "Taraftarımızın orta saha transferi beklentisi var. Çok haklılar. 2.5-3 yıldır 38 transfer yapmamıza rağmen beklentiler üst düzeyde. Biz de istiyoruz. En kısa sürede onların desteğiyle halledeceğimize inanıyorum" dedi. Yeni bir sloganları olduklarını söyleyen Cengiz, "Gücümüz Sizsiniz yani 'GS'. Lütfen storelara gidin. Forma, atkı ne bulursanız alın. Kampanyamıza destek verin ki orta sahaya, forvete, bütün takıma transfer yapalım" diye konuştu. Başkan Cengiz, TFF'den yüzde 30 seyirci alımına ilk maçtan itibaren başlanmasını talep ettiklerini ifade ederken, "Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum" yorumunda bulundu.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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