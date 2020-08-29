Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz!

Başkan Cengiz: !

Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz!

Başkanı , taraftarlara 'dan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Başkanı , taraftarlara 'dan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Cengiz, "Taraftarımızın orta saha transferi beklentisi var. Çok haklılar. 2.5-3 yıldır 38 yapmamıza rağmen beklentiler üst düzeyde. Biz de istiyoruz. En kısa sürede onların desteğiyle halledeceğimize inanıyorum" dedi. Yeni bir sloganları olduklarını söyleyen Cengiz, " yani 'GS'. Lütfen storelara gidin. Forma, atkı ne bulursanız alın. Kampanyamıza destek verin ki orta sahaya, forvete, bütün takıma transfer yapalım" diye konuştu. Başkan Cengiz, 'den yüzde 30 seyirci alımına ilk maçtan itibaren başlanmasını talep ettiklerini ifade ederken, "Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum" yorumunda bulundu.

  1. 29.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA