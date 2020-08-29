Başkan Cengiz: Gücümüz Sizsiniz!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara GS Store'dan alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Cengiz, "Taraftarımızın orta saha transferi beklentisi var. Çok haklılar. 2.5-3 yıldır 38 transfer yapmamıza rağmen beklentiler üst düzeyde. Biz de istiyoruz. En kısa sürede onların desteğiyle halledeceğimize inanıyorum" dedi. Yeni bir sloganları olduklarını söyleyen Cengiz, "Gücümüz Sizsiniz yani 'GS'. Lütfen storelara gidin. Forma, atkı ne bulursanız alın. Kampanyamıza destek verin ki orta sahaya, forvete, bütün takıma transfer yapalım" diye konuştu. Başkan Cengiz, TFF'den yüzde 30 seyirci alımına ilk maçtan itibaren başlanmasını talep ettiklerini ifade ederken, "Taraftarlarımızın loca ve kombine satışlarımıza hücum etmesini istiyorum. Özellikle loca bırakmamasını diliyorum" yorumunda bulundu.