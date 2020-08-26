Defansa takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Kolombiyalı stoper ile anlaştığı bildirildi.
Galatasaray'la ilgili bir transfer iddiası da Kolombiya'dan geldi. Kolombiya basınında El Deportivo'nun haberine göre, son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı. Yurt içinden de teklifler alan 23 yaşındaki stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi. Kolombiya basını, genç futbolcunun, Falcao ile aynı takımda forma giymeyi çok istediğini de yazdı.
KİMDİR?
23 yaşındaki Oscar Cabazes, futbola Kolombiya'nın Club Juanito Moreno'da başladı. Oynadığı başarılı futbolla Brezilya takımlarından Atletico Paranaense'nin dikkatini çeken Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında forma giydi.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Defansa Oscar Cabezas! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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