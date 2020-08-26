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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Cabezas!

Defansa Oscar Cabezas!

takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Kolombiyalı stoper ile anlaştığı bildirildi.

'la ilgili bir iddiası da 'dan geldi. Kolombiya basınında El Deportivo'nun haberine göre, son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı. Yurt içinden de teklifler alan 23 yaşındaki stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi. Kolombiya basını, genç futbolcunun, Falcao ile aynı takımda forma giymeyi çok istediğini de yazdı.

KİMDİR?
23 yaşındaki Oscar Cabazes, futbola Kolombiya'nın Club Juanito Moreno'da başladı. Oynadığı başarılı futbolla Brezilya takımlarından Atletico Paranaense'nin dikkatini çeken Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında forma giydi.

  1. 26.8.2020
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