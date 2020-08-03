Aklı Cimbom’da

Galatasaray'ın ilk olarak Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, tam bir İstanbul aşığı. Teknik direktör Fatih Terim ile baba-oğul ilişkisi olan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte de çok mutlu. Geçen sezonun son bölümünde Monaco geri çağırdığı için Fransa'ya dönmek zorunda kalan Henry Onyekuru'nun yüzünden düşen bin parçaydı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'nun Polonya kampına da katılmadı. Onyekuru, Fransız ekibinin yöneticilerine "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Monaco'lu idarecilerin bu sözler üzerine, "Sürekli 'Galatasaray' diyorsun, biz seni niye aldık ki o zaman" sözleriyle tepki gösterdikleri öğrenildi.