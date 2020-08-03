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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Aklı Cimbom’da

Aklı Cimbom’da

aşığı olan , ’ya bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi.

'ın ilk olarak Everton'dan kiraladığı , tam bir aşığı. Teknik direktör ile baba-oğul ilişkisi olan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte de çok mutlu. Geçen sezonun son bölümünde geri çağırdığı için 'ya dönmek zorunda kalan Henry Onyekuru'nun yüzünden düşen bin parçaydı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'nun Polonya kampına da katılmadı. Onyekuru, Fransız ekibinin yöneticilerine "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Monaco'lu idarecilerin bu sözler üzerine, "Sürekli 'Galatasaray' diyorsun, biz seni niye aldık ki o zaman" sözleriyle tepki gösterdikleri öğrenildi.

  1. 3.8.2020
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