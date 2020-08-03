Aklı Cimbom’da
Galatasaray aşığı olan Henry Onyekuru, Monaco’ya bir kez daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini bildirdi.
Galatasaray'ın ilk olarak Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, tam bir İstanbul aşığı. Teknik direktör Fatih Terim ile baba-oğul ilişkisi olan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte de çok mutlu. Geçen sezonun son bölümünde Monaco geri çağırdığı için Fransa'ya dönmek zorunda kalan Henry Onyekuru'nun yüzünden düşen bin parçaydı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco'nun Polonya kampına da katılmadı. Onyekuru, Fransız ekibinin yöneticilerine "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Monaco'lu idarecilerin bu sözler üzerine, "Sürekli 'Galatasaray' diyorsun, biz seni niye aldık ki o zaman" sözleriyle tepki gösterdikleri öğrenildi.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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