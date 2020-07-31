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31 Temmuz 2020, Cuma
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Belçika yolcusu

, ile sözleşmesi biten 'u etmek için harekete geçti.

, ile sözleşmesi biten 'u etmek için harekete geçti. Oyuncunun menajeri ve ekibi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi. Henüz kendisine önerilen yüzde 50'lik indirimli sözleşme teklifine cevap vermeyen 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a veda edebileceği belirtiliyor. Donk bu sezon, Galatasaray'dan bonuslar hariç 1.9 milyon euro aldı.
  1. 31.7.2020
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