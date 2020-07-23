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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Irkçı yorumları asla kabul etmiyorum

Irkçı yorumları asla kabul etmiyorum

forması giymeye hazırlanan , 'da verdiği röportajda kendisine yapılan sert eleştirilere ve ırkçı yorumlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

forması giymeye hazırlanan , 'da verdiği röportajda kendisine yapılan sert eleştirilere ve ırkçı yorumlarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Babel, sahada kötü performans gösterdiği zamanların gayet farkında olduğunu belirterek kendisinin sadece futboluyla yargılanmak istediğini söyledi. Babel, "Kötü oynadığım zamanların da gerçekten farkındayım ama küfürleri ve ırkçı yorumları asla kabul etmiyorum. Çünkü bunun benimle değil, kalplerdeki nefretle ilgisi var" diye konuştu.
  1. 23.7.2020
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