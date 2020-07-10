Biletler kesildi

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti. Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı. Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki koronavirüs darbesiyle toparlanamadı. Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.



ARAP PAZARINA ÇIKACAK

Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başına kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti. Korkunç goller yiyen Okan Kocuk gelecek sezon ya üçüncü kaleci olacak ya da gidecek. Kenardan gelip hiçbir katkı sağlamayan Şener ile Jimmy'ye de kulüp bulması söylenecek. Sürekli sakatlanan ve 17 maç kaçıran Lemina'ya yatırım yapılmayacak. 3 yıldır kayıp olan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılmayacak. Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında goller yediren Sekidika kiralanacak. Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.



ÜÇÜNDEN MEMNUN

Fatih Terim, sözleşmeleri bitecek olan Ryan Donk, Mariano ve Jean Michael Seri'nin performansından memnun. Donk ile sezon sonu görüşme yapılacak. Mariano'nun menajerinin kulüp aradığı biliniyor. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olduğu için yeniden kiralama teklifinde bulunulacak.



MAICON'DAN 3 MİLYON

Şubat 2019'da 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, dönmeyecek. Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcuyu S. Arabistan kulübüne satmak istiyor. Arap basını 3 milyon euro'ya transferin biteceğini yazdı.



YABANCI SAYISI 11

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olacak yabancılar arasında Muslera, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Belhanda, Babel, Feghouli, Sekidika, Falcao ve Diagne var. Yeni kurala göre 14 isimle imzalayıp, 8'ini oynatabilecek Cimbom'da; Donk, Mariano, Seri ve Lemina'nın kontratı bitecek. Andone, Onyekuru ve Nagatomo gitti. Maicon ise Araplara satılmak üzere.



BAŞARIYA AÇ VE YENETEKLİ

Yeni sezonda transfer kriterleri belirlendi. Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olan ve sattığı kadar oyuncu alabilecek Galatasaray, 20'li yaşlarının başında başarıya aç ve yetenekli isimleri istiyor. Avrupa pazarını scout ekibine taratan Fatih Terim, Marcao gibi adı duyulmamış ama katkı veren futbolcuları kadroya almayı hedefliyor.