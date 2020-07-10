Biletler kesildi
Okan, Şener ve Jimmy'ye kulüp bulması söylenecek. Sürekli sakatlanan Lemina kalmıyor. Selçuk İnan ile sözleşme uzatılmayacak. Sekidika ise kiralanacak. Eleştirilerin hedefinde olan Belhanda, Feghouli ve Falcao'nun satılması bekleniyor. Kiralık kontratları sona eren Babel ile Diagne, hazırlık kampına gelecek.
Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti. Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı. Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki koronavirüs darbesiyle toparlanamadı. Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.
ARAP PAZARINA ÇIKACAK
Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başına kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti. Korkunç goller yiyen Okan Kocuk gelecek sezon ya üçüncü kaleci olacak ya da gidecek. Kenardan gelip hiçbir katkı sağlamayan Şener ile Jimmy'ye de kulüp bulması söylenecek. Sürekli sakatlanan ve 17 maç kaçıran Lemina'ya yatırım yapılmayacak. 3 yıldır kayıp olan Selçuk İnan'la sözleşme uzatılmayacak. Gaziantep ve Trabzonspor maçlarında goller yediren Sekidika kiralanacak. Para eden ama çok eleştirilen Radamel Falcao, Belhanda ve Feghouli, Arap ekiplerine satılacak. Transferde Avrupa pazarını tarayacak Cimbom, bu üç ismin satışından gelecek parayla başarıya aç isimleri alacak.
ÜÇÜNDEN MEMNUN
Fatih Terim, sözleşmeleri bitecek olan Ryan Donk, Mariano ve Jean Michael Seri'nin performansından memnun. Donk ile sezon sonu görüşme yapılacak. Mariano'nun menajerinin kulüp aradığı biliniyor. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olduğu için yeniden kiralama teklifinde bulunulacak.
MAICON'DAN 3 MİLYON
Şubat 2019'da 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, dönmeyecek. Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcuyu S. Arabistan kulübüne satmak istiyor. Arap basını 3 milyon euro'ya transferin biteceğini yazdı.
YABANCI SAYISI 11
Galatasaray'da gelecek sezon kadroda olacak yabancılar arasında Muslera, Luyindama, Marcao, Saracchi, Linnes, Belhanda, Babel, Feghouli, Sekidika, Falcao ve Diagne var. Yeni kurala göre 14 isimle imzalayıp, 8'ini oynatabilecek Cimbom'da; Donk, Mariano, Seri ve Lemina'nın kontratı bitecek. Andone, Onyekuru ve Nagatomo gitti. Maicon ise Araplara satılmak üzere.
BAŞARIYA AÇ VE YENETEKLİ
Yeni sezonda transfer kriterleri belirlendi. Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olan ve sattığı kadar oyuncu alabilecek Galatasaray, 20'li yaşlarının başında başarıya aç ve yetenekli isimleri istiyor. Avrupa pazarını scout ekibine taratan Fatih Terim, Marcao gibi adı duyulmamış ama katkı veren futbolcuları kadroya almayı hedefliyor.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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