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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Efsane Derwall anıldı

Efsane Derwall anıldı

tarihinin unutulmaz isimlerinden dünkü antrenman öncesi anıldı.

tarihinin unutulmaz isimlerinden dünkü antrenman öncesi anıldı. Teknik direktör , yardımcıları ve futbolcular, 'nde Derwall'in adının verildiği antrenman sahasında efsane ismi vefatının 13. yıl dönümünde andılar.
  1. 27.6.2020
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