Cassio Lincoln: Galatasaray'da geçirdiğim günleri asla unutamam
Galatasaray'da 2007 ile 2009 yılları arasında iki sezon forma giyen Cassio Lincoln, Alman basınına verdiği röportajda Schalke ve Galatasaray günlerini anlattı. Kariyerine 2015 yılında nokta koyan Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği günleri ve taraftarın tutkusunu asla unutmayacağını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın eski yıldızı Cassio Lincoln, Alman basınına verdiği röportajda kariyerindeki anılarını paylaştı.
Kariyerinin en iyi zamanlarını Schalke'de geçirdiğini belirten Brezilyalı eski futbolcu, "Kariyerimin en iyi zamanını Schalke'de geçirdi diyebilirim. Hala Schalke'den takım arkadaşım olanlarla konuşurum. Almanya'ya genel anlamda çok şey borçluyum. Hem Almanya, hem Schalke'ye" dedi.
"GALATASARAY'I ASLA UNUTAMAM"
Galatasaray'da da unutulmaz günler yaşadığını vurgulayan Lincoln, "Galatasaray'da geçirdiğim günleri ise asla unutamam. O günleri kariyerimden asla silemem. Galatasaray, çok büyük saygı duyduğum bir kulüptü. Harika insanlar ve son derece fantastik taraftarlarla bir aradaydım. Harika duygulardı gerçekten" ifadelerini kullandı.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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