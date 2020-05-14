Cassio Lincoln: Galatasaray'da geçirdiğim günleri asla unutamam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Lincoln'den G.Saray itirafı: O günleri unutamam

: 'da geçirdiğim günleri asla unutamam

Cassio Lincoln: Galatasaray'da geçirdiğim günleri asla unutamam

'da 2007 ile 2009 yılları arasında iki sezon forma giyen , Alman basınına verdiği röportajda ve Galatasaray günlerini anlattı. Kariyerine 2015 yılında nokta koyan Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği günleri ve taraftarın tutkusunu asla unutmayacağını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ın eski yıldızı , Alman basınına verdiği röportajda kariyerindeki anılarını paylaştı.

Kariyerinin en iyi zamanlarını 'de geçirdiğini belirten Brezilyalı eski futbolcu, "Kariyerimin en iyi zamanını Schalke'de geçirdi diyebilirim. Hala Schalke'den takım arkadaşım olanlarla konuşurum. 'ya genel anlamda çok şey borçluyum. Hem Almanya, hem Schalke'ye" dedi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTAMAM"
Galatasaray'da da unutulmaz günler yaşadığını vurgulayan Lincoln, "Galatasaray'da geçirdiğim günleri ise asla unutamam. O günleri kariyerimden asla silemem. Galatasaray, çok büyük saygı duyduğum bir kulüptü. Harika insanlar ve son derece fantastik taraftarlarla bir aradaydım. Harika duygulardı gerçekten" ifadelerini kullandı.

  1. 14.05.2020
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