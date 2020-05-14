Süper Lig'e corona virüsü sonrası verilen arada gelecek sezon için transfer planlaması yapan Galatasaray, ilk olarak takıma bir golcü takviyesi yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isim, hem ucuz maliyeti hem de skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri