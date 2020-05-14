Süper Lig'e corona virüsü sonrası verilen arada gelecek sezon için transfer planlaması yapan Galatasaray, ilk olarak takıma bir golcü takviyesi yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isim, hem ucuz maliyeti hem de skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
14 Mayıs 2020 Perşembe 10:04
Güncelleme: 14.05.2020 10:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezonun transfer çalışmalarını yapmakla değerlendiren Galatasaray'ın önceliği forvet bölgesi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan ancak burada bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin takıma katılmasına sıcak bakılmazken, Senegalli oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.
Öte yandan takımda kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Florin Andone de gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek isimlerden...
Galatasaray'ın yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda düşünmediği bildirilirken golcü oyuncunun İskoç ekibi Glasgow Rangers'a verileceği konuşuluyor.
Galatasaray da bu isimlerin yerine transfer etmeyi düşündüğü golcü transferi için harekete geçiyor.