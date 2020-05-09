Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Fernando Muslera ile Marcelo Saracchi'nin, ülkeleri Uruguay tarafından Avrupa'da kalan vatandaşları geri getirmek adına tahsis edilen uçağı ve arkadaşlarının kiralık uçak teklifini, "Burası güvenli" diyerek reddettiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Muslera ile Saracchi'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi. Ülkelerinden 11 Mayıs'ta Avrupa'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürmek için tahliye uçağının hazırlandığı kaydedilirken, iki ismin Türkiye'de kalmayı tercih ettiği belirtildi. İki ismin, "Bazı arkadaşlar uçak kiralamayı da teklif etti ama biz burada güvendeyiz" dediği öğrenildi.
- 9.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muslera ve Saracchi'den Uruguay'a ret: Türkiye güvenli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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