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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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ve 'den Uruguay'a ret: güvenli

Muslera ve Saracchi'den Uruguay'a ret: Türkiye güvenli

'ın yıldız futbolcuları Fernando ile Marcelo 'nin, ülkeleri Uruguay tarafından Avrupa'da kalan vatandaşları geri getirmek adına tahsis edilen uçağı ve arkadaşlarının kiralık uçak teklifini, "Burası güvenli" diyerek reddettiği ortaya çıktı.

'ın Uruguaylı yıldızları ile 'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi. Ülkelerinden 11 Mayıs'ta Avrupa'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürmek için tahliye uçağının hazırlandığı kaydedilirken, iki ismin 'de kalmayı tercih ettiği belirtildi. İki ismin, "Bazı arkadaşlar uçak kiralamayı da teklif etti ama biz burada güvendeyiz" dediği öğrenildi.

  1. 9.5.2020
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