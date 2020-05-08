Mondragon dönmek istiyor
Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, "Deportivo Cali, Independiente ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, "Deportivo Cali, Independiente ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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