Mondragon dönmek istiyor

Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, "Deportivo Cali, Independiente ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.