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08 Mayıs 2020, Cuma
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dönmek istiyor

Mondragon dönmek istiyor

'ın eski kalecisi 'dan açıklama geldi. efsane, ", ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

'ın eski kalecisi 'dan açıklama geldi. efsane, ", ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

  1. 8.5.2020
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