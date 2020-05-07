Son dakika: Galatasaray için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor"  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor"

Galatasaray için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor"

'da son dakika gelişmesi... Yunan basını, Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen için son gelişmeyi okuyucularına aktardı. Buna göre Norveçli futbolcu, sarı kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce 'ın sağ bek pozisyonuna takviye olarak düşündüğü belirtilen için yaşanan son gelişmeyi Yunan medyası okuyucularına aktardı.

Buna göre Norveçli futbolcunun sarı kırmızılılara sıcak bakmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a olmaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden, Olimpiakos'un oyuncusunu elinde tutmasının ihtimali daha da artıyor.

Elabdellaoui cephesinden Olimpiakos için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Oyuncu, kendisine Galatasaray'dan gelen iyi bir teklife rağmen, daha fazla bu spekülasyonlarda yer almak istemiyor. Bu karar, Olimpiakos'ta devam etmeye sebep olacak gibi gözüküyor.

Bu yaz sözleşmesi sona erecek Norveçlinin çok fazla talibi vardı ancak Olimpiakos onu kadroda tutmak istiyor. Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri de yeterli bulmayan oyuncunun Yunan temsilcisiyle kontratını yenileceği aktarılıyor."

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 17:57
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