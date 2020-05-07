Galatasaray için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor"

Kısa süre önce Galatasaray'ın sağ bek pozisyonuna takviye olarak düşündüğü belirtilen Omar Elabdellaoui için yaşanan son gelişmeyi Yunan medyası okuyucularına aktardı.

Buna göre Norveçli futbolcunun sarı kırmızılılara sıcak bakmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden, Olimpiakos'un oyuncusunu elinde tutmasının ihtimali daha da artıyor.

Elabdellaoui cephesinden Olimpiakos için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Oyuncu, kendisine Galatasaray'dan gelen iyi bir teklife rağmen, daha fazla bu spekülasyonlarda yer almak istemiyor. Bu karar, Olimpiakos'ta devam etmeye sebep olacak gibi gözüküyor.

Bu yaz sözleşmesi sona erecek Norveçlinin çok fazla talibi vardı ancak Olimpiakos onu kadroda tutmak istiyor. Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri de yeterli bulmayan oyuncunun Yunan temsilcisiyle kontratını yenileceği aktarılıyor."