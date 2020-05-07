Galatasaray için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor"
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Yunan basını, Olimpiakos'tan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Omar Elabdellaoui için son gelişmeyi okuyucularına aktardı. Buna göre Norveçli futbolcu, sarı kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakmıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Galatasaray'ın sağ bek pozisyonuna takviye olarak düşündüğü belirtilen Omar Elabdellaoui için yaşanan son gelişmeyi Yunan medyası okuyucularına aktardı.
Buna göre Norveçli futbolcunun sarı kırmızılılara sıcak bakmadığı belirtildi.
Konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakmıyor. Bu yüzden, Olimpiakos'un oyuncusunu elinde tutmasının ihtimali daha da artıyor.
Elabdellaoui cephesinden Olimpiakos için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Oyuncu, kendisine Galatasaray'dan gelen iyi bir teklife rağmen, daha fazla bu spekülasyonlarda yer almak istemiyor. Bu karar, Olimpiakos'ta devam etmeye sebep olacak gibi gözüküyor.
Bu yaz sözleşmesi sona erecek Norveçlinin çok fazla talibi vardı ancak Olimpiakos onu kadroda tutmak istiyor. Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri de yeterli bulmayan oyuncunun Yunan temsilcisiyle kontratını yenileceği aktarılıyor."
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 17:57
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray için yazdılar! "Elabdellaoui transferi istemiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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