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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saraylı yöneticilerden Başkan Cengiz'e ziyaret!

Galatasaraylı yöneticiler Başkan ’i unutmadı

Galatasaraylı yöneticiler Başkan Mustafa Cengiz’i unutmadı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı şikayetler sonrası hastaneye kaldırılan yapılan tedavinin ardından taburcu edilmişti. Sarı-kırmızılıl yöneticilerden , ve Başkan Cengiz'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

İkinci Başkanı ve başkan yardımcıları ile , geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'i unutmadı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik" notunu paylaştı.

  1. 02.05.2020
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