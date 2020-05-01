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01 Mayıs 2020, Cuma
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hastanelik oldu!

Mustafa Cengiz hastanelik oldu!

Corona virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırılan başkan Cengiz’e 2 ünite kan verildi. Test sonuçları negatif çıktı.

camiası dün akşam saatlerinde kötü bir haberle sarsıldı. Başkan , halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bu durum corona virüsü şüphesini doğursa da korkulan olmadı ve Mustafa Cengiz'e yapılan test sonucu negatif çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'e 2 ünite kan verildiği bildirildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı da gelen haberler arasında. Spor dünyasından sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası için geçmiş olsun mesajları yağdı.

  1. 1.5.2020
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