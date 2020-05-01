Mustafa Cengiz hastanelik oldu!
Corona virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırılan başkan Cengiz’e 2 ünite kan verildi. Test sonuçları negatif çıktı.
Galatasaray camiası dün akşam saatlerinde kötü bir haberle sarsıldı. Başkan Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bu durum corona virüsü şüphesini doğursa da korkulan olmadı ve Mustafa Cengiz'e yapılan test sonucu negatif çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'e 2 ünite kan verildiği bildirildi. Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı da gelen haberler arasında. Spor dünyasından sarı-kırmızılı kulübün 1 numarası için geçmiş olsun mesajları yağdı.
- 1.5.2020
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